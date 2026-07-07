Alexandru Munteanu s-a retras din funcția de prim-ministru interimar și va fi înlocuit de ministrul Economiei și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu. Maia Sandu a semnat deja decretul.

DECIZIE AȘTEPTATĂ LA CURTE

Curtea Constituțională examinează sesizarea Ministerului Justiției privind mai multe prevederi din legea care reglementează statutul special al Găgăuziei în domeniul organizării alegerilor.

NATO ÎȘI DECIDE VIITORUL ÎN TURCIA

Liderii NATO se reunesc la Ankara pentru un summit dedicat consolidării apărării Alianței și sprijinului pentru Ucraina. Pe agenda reuniunii se află majorarea cheltuielilor militare și noi contracte de armament.