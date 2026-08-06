După criticile stârnite de primele propuneri, Guvernul Tofan revine cu o reformă fiscală revizuită, care renunță la TVA unic, dar majorează taxele pentru bănci, tutun, alcool și jocurile de noroc.

APEL URGENT LA ECONOMISIRE

Autoritățile fac un nou apel la economisirea energiei electrice, în condițiile în care disponibilitatea pe piețele externe este redusă, iar costurile de achiziție sunt tot mai mari.

APEL URGENT LA ECONOMISIRE

Canicula aduce vreme severă: meteorologii au emis Cod Galben de instabilitate atmosferică pentru nordul și centrul țării, unde sunt prognozate furtuni, grindină și descărcări electrice.