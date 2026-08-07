Furtunile de aseară au lăsat în urmă pagube în mai multe raioane ale țării, iar meteorologii avertizează că vremea severă nu s-a încheiat și au emis un nou Cod Galben de instabilitate atmosferică.

AREST ÎN DOSARUL AIPA

Șeful de Direcție din cadrul AIPA cercetat într-un dosar de trafic de influență a fost plasat în arest pentru 30 de zile în penitenciar.

FĂRĂ ECONOMII, RISC DE DECONCTĂRI

Doar prin economisirea energiei electrice pot fi evitate penele de curent și achizițiile costisitoare de energie în orele de consum maxim, avertizează președintele Maia Sandu.