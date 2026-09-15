Gazul și căldura s-ar putea scumpi din nou în această toamnă. ANRE analizează posibilitatea ajustării tarifelor, pe fondul creșterii prețurilor pe piața internațională.

COMPENSAȚII CU FILTRE

Între timp, Ministrul Muncii anunță că de la 1 octombrie, moldovenii se vor putea înscrie pentru compensații la energie. Autoritățile însă vor face verificări mai stricte, inclusiv în funcție de automobilele deținute și veniturile declarate.

CINE SUNT VICTIMELE?

Poliția extinde căutările în mai multe state europene, pentru a afla cine sunt cele două femei, rămășițele cărora au fost găsite în lacul Dănceni.