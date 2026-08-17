Accident grav în apropiere de Petrești, Ungheni. Un camion a ajuns pe contrasens și s-a izbit frontal de un microbuz de rută, iar 15 pasageri au fost transportați la spital.

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CU 4 ANI MAI PUȚIN DE ÎNCHISOARE

Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, a scăpat de patru ani de închisoare. Curtea de Apel Sud i-a redus pedeapsa de la 12 la 8 ani, într-un penitenciar de tip închis.

ALERTĂ: REZERVELE DE APĂ, ÎN SCĂDERE

Lacul de acumulare de la Novodnestrovsk a ajuns la un nivel critic, fiind înregistrat cel mai redus aport de apă din acest sezon, anunță Ministurl Mediului care îndeamnă populația la consum rațional.

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