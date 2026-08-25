Premierul Vasile Tofan anunță remanieri în Guvern. Actualul ministru al Economiei ar urma să preia portofoliul Agriculturii, iar în locul lui este propus deputatul român Claudiu Năsui, care a primit astăzi cetățenia Republicii Moldova.

EXPLOZII LA FRONTIERĂ

Trei drone au lovit un punct de trecere ucrainean, la trei kilometri de Republica Moldova. Alte două drone au fost detectate în apropierea frontierei.

FOSTUL PREȘEDINTE AL ARMENIEI, ARESTAT

Al doilea președinte al Armeniei, Robert Kocearian, și cel puțin unul din fiii lui au fost arestați, a fost arestat într-un amplu dosar de corupție.