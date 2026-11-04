Lovitură dură pentru Donald Trump: democrații au preluat controlul ambelor camere ale Congresului american, iar rezultatul i-ar putea îngreuna președintelui atât agenda internă, cât și deciziile privind războiul din Ucraina.

AUDIT DUPĂ ATAC

Comisia pentru securitate națională, apărare și ordine publică anunță că două audituri vor investiga atacul cibernetic asupra sistemelor de stat din octombrie, pentru a identifica eventualii responsabili.

NEGOCIERI PÂNĂ ÎN 2028

Comisia Europeană estimează că Republica Moldova ar putea încheia negocierile de aderare în 2028, dacă menține ritmul reformelor, se arată în raportul de extindere al UE.