Un polițist de frontieră a fost rănit după ce un proiectil a explodat lângă punctul de trecere Palanca, avariind un autocar cu pasageri și o cabină de control. Activitatea punctului a fost sistată, iar călătorii sunt redirecționați spre Tudora. 

Tatiana Demian
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BANI DE LA UE 

UE deblochează 157 de milioane de euro pentru Moldova, anunțul fiind făcut la cea de-a 10-a reuniune a Consiliului de Asociere Moldova–UE, unde s-a discutat și despre deschiderea tuturor clusterelor de negocieri până la sfârșitul anului. 

NAVĂ LOVITĂ DE DRONĂ 

Doi marinari au murit, iar alți 11 au fost salvați după ce o navă comercială a fost lovită de o dronă în Marea Neagră, în zona economică exclusivă a României. Vasul a luat foc și s-a scufundat. 

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