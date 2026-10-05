Un polițist de frontieră a fost rănit după ce un proiectil a explodat lângă punctul de trecere Palanca, avariind un autocar cu pasageri și o cabină de control. Activitatea punctului a fost sistată, iar călătorii sunt redirecționați spre Tudora.

BANI DE LA UE

UE deblochează 157 de milioane de euro pentru Moldova, anunțul fiind făcut la cea de-a 10-a reuniune a Consiliului de Asociere Moldova–UE, unde s-a discutat și despre deschiderea tuturor clusterelor de negocieri până la sfârșitul anului.

NAVĂ LOVITĂ DE DRONĂ

Doi marinari au murit, iar alți 11 au fost salvați după ce o navă comercială a fost lovită de o dronă în Marea Neagră, în zona economică exclusivă a României. Vasul a luat foc și s-a scufundat.