Premierul Vasile Tofan și-a prezentat raportul pentru primele 100 de zile de mandat în fața miniștrilor, jurnaliștilor și deputaților din opoziție.

RESTRICȚII PENTRU KRASNOSELSKI

Liderul separatist Vadim Krasnoselski nu va putea părăsi Republica Moldova timp de cinci ani, după revenirea de la Moscova, unde a fost decorat de Vladimir Putin, anunță Biroul Politici de Reintegrare.

TRUMP, DUPĂ ÎNFRÂNGERE

Donald Trump a declarat că va colabora cu democrații după ce aceștia au preluat controlul Congresului, dar a avertizat că va folosi dreptul de veto dacă nu va fi de acord cu inițiativele lor.