Premierul demisionar Alexandru Munteanu a făcut primele declarații publice după anunțul privind plecarea sa din fruntea Guvernului. Întrebat despre motivele demisiei, acesta a evitat un răspuns direct și a spus că adevăratele explicații vor ieși la iveală în timp.

CANDIDATUL PAS, ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNĂ

PAS va anunța în această săptămână candidatul pentru funcția de prim-ministru. Liderul formațiunii, Igor Grosu, spune că noul premier va fi desemnat în următoarele zile și dă asigurări că nu vor exista schimbări majore în componența Guvernului.

RUSIA LOVEȘTE DIN NOU KIEVUL

Rusia a lansat un nou atac masiv asupra Kievului. Cel puțin 12 persoane au murit, iar alte 46 au fost rănite, după ce capitala Ucrainei a fost lovită în mai multe valuri de rachete și drone