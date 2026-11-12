Guvernul a aprobat reforma salarizării în sectorul bugetar, care prevede o creștere medie a salariilor de aproape 16 la sută pentru circa 172 de mii de bugetari. 

Tatiana Demian
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ACCIDENT CU MAȘINA POLIȚIEI

Doi polițiști au ajuns la spital după ce autospeciala în care se aflau s-a ciocnit cu un BMW pe strada Sarmizegetusa, iar martorii susțin că o a doua mașină a poliției ar fi fost implicată într-un alt impact.

SUMMIT IMPORTANT LA DUBLIN

Aproximativ 50 de lideri europeni, printre care și Maia Sandu s-au reunit la Dublin pentru a discuta despre securitatea continentului, războiul din Ucraina și amenințările Rusiei la reuniunea Comunității Politice Europene.

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