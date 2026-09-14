Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 14.09.2026

Doi cetățeni moldoveni au murit într-un accident rutier produs lângă Bârlad, România. Mașina în care se aflau s-a ciocnit frontal cu un camion. Tatiana Demian ȘASE ANI DE ÎNCHISOARE Procurorii cer câte șase ani de închisoare pentru fostul premier Iurie Leancă, fostul ministru al Economiei Valeriu Lazăr și fostul director general interimar al Aeroportului în dosarul concesionării Aeroportului Internațional Chișinău. DRONĂ LA PALANCA O dronă a survolat din nou spațiul aerian al Republicii Moldova, după ce a pătruns din Ucraina și a ajuns deasupra satului Palanca.