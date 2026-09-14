Doi cetățeni moldoveni au murit într-un accident rutier produs lângă Bârlad, România. Mașina în care se aflau s-a ciocnit frontal cu un camion.
ȘASE ANI DE ÎNCHISOARE
Procurorii cer câte șase ani de închisoare pentru fostul premier Iurie Leancă, fostul ministru al Economiei Valeriu Lazăr și fostul director general interimar al Aeroportului în dosarul concesionării Aeroportului Internațional Chișinău.
DRONĂ LA PALANCA
O dronă a survolat din nou spațiul aerian al Republicii Moldova, după ce a pătruns din Ucraina și a ajuns deasupra satului Palanca.