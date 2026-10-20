După șase luni de criză politică, România are un guvern cu puteri depline. Luca Niculescu este noul premier, pentru care și-au dat votul 280 de parlamentari. Prima ședință a cabinetului e chiar în această seară.

ALȚI DOI GRĂNICERI, REȚINUȚI

Încă doi grăniceri ucraineni au fost reținuți în Republica Moldova. Aceștia sunt acuzați că au intrat ilegal în țara noastră traversând râul Nistru, în timp ce urmăreau un fugar.

ȘANTIER CU PROBLEME LA CIOCANA

Construcție cu scandal la Ciocana! Locatarii unui bloc se tem pentru siguranța lor, după ce săpăturile pentru o construcție din apropiere ar fi provocat fisuri în clădire.