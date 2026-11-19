Trump, Putin și Xi Jinping au discutat timp de o oră și jumătate despre securitatea mondială și conflictele internaționale, fără să anunțe soluții concrete, iar liderul rus a făcut o paralelă cu Conferința de la Ialta din 1945.

MOLDOVA, PREGĂTITĂ DE CRIZĂ

Autoritățile au lansat campania „Moldova Pregătită”, prin care îi vor învăța pe cetățeni cum să facă față primelor 72 de ore ale unei situații de criză.

BENZINA, SUB 28 DE LEI

Carburanții se ieftinesc, iar benzina coboară sub pragul de 28 de lei pentru un litru, în timp ce și motorina înregistrează o nouă reducere.