Candidatul desemnat la funcția de prim-ministru, Vasile Tofan, și-a prezentat în Parlament echipa și programul de guvernare, urmînd să scolicite votul de încredere al deputaților pentru învestirea noului Executiv.

FĂRĂ VOTUL OPOZIȚIEI

Opoziția respinge echipa propusă de Vasile Tofan și anunță că nu va vota pentru învestirea noului Guvern.

AMBASADOR CONVOCAT

Rusia l-a convocat pe ambasadorul Republicii Moldova la Moscova, după două incidente recente în care angajați ai Ambasadei Rusiei la Chișinău ar fi fost opriți de polițiștii moldoveni. Chișinăul respinge acuzațiile.