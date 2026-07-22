Premierul Vasile Tofan a convocat prima ședință a Guvernului și le-a trasat miniștrilor primele obiective. Printre priorități se numără reducerea cheltuielilor publice, restructurarea instituțiilor statului și pregătirea unei reforme fiscale.
GUVERNUL TOFAN, ÎNVESTIT
Cabinetul condus de Vasile Tofan a depus jurământul de învestire în această dimineață după ce a fost votat aseră în Parlalemnt.
ZELENSKI SCHIMBĂ COMANDANTUL
Pe fundalul protestelor și al criticilor privind conducerea armatei, președintele Volodimir Zelenski l-a demis pe comandantul-șef Oleksandr Sîrskîi și l-a numit în locul său pe generalul Mihailo Drapatîi.