Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 22.07.2026

ZELENSKI SCHIMBĂ COMANDANTUL Pe fundalul protestelor și al criticilor privind conducerea armatei, președintele Volodimir Zelenski l-a demis pe comandantul-șef Oleksandr Sîrskîi și l-a numit în locul său pe generalul Mihailo Drapatîi.

Cabinetul condus de Vasile Tofan a depus jurământul de învestire în această dimineață după ce a fost votat aseră în Parlalemnt.

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