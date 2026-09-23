Energocom cere ANRE o nouă majorare a tarifului la gazele naturale, iar prețul propus pentru consumatorii casnici depășește 24 de lei pentru un metru cub, fără TVA.

PERMIS CONTRA 1.500 DE EURO

Directorul unei școli auto din Chișinău și un intermediar au fost reținuți, fiind suspectați că ar fi cerut 1.500 de euro pentru a aranja promovarea examenului auto.

TRUMP PROMITE PACE PÂNĂ LA IARNĂ

În timp ce Rusia lansează un nou val de atacuri asupra Ucrainei, Donald Trump dă asigurări că războiul s-ar putea încheia mai devreme decât se crede, iar Kievul speră la un acord până la venirea iernii.