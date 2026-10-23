O dronă s-a prăbușit în satul Chiștelnița, raionul Telenești, la aproximativ 100 de metri de o locuință, iar specialiștii urmează să examineze aparatul.

A FUGIT DUPĂ ACCIDENT

Un bărbat de aproximativ 60 de ani a murit după ce a fost lovit pe o trecere de pietoni de pe bulevardul Dacia, iar șoferul a fugit, abandonând mașina.

FETIȚĂ, ÎN STARE GRAVĂ

Iar o fetiță de 8 ani a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost lovită de o mașină pe trecerea de pietoni din Hîncești, fiind internată la terapie intensivă la Centrul Mamei și copilului din capitală.