Radu Musteață a demisionat din funcția de ministru al Agriculturii, la doar trei zile de la învestire, după controversele privind presupusa sa afiliere la fostul Partid Democrat. Spune că a plecat pentru a păstra încrederea în Guvernul condus de Vasile Tofan.

Igor GROSU, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: „Eu sincer îl cred că nu a făcut parte dintr-un partid sau altul”.

OPOZIȚIA A PROTESTAT LA ANRE

Au fost proteste azi la ANRE. Lideri ai opoziției și zeci de susținători au cerut să nu fie majorat tariful la gaz.

Alexei TARAN, DIRECTOR GENERAL ANRE: „Rolul ANRE nu este ca să oprească o creștere sau o scădere de tarife, atât timp cât ea este argumentată.”

DRONĂ DOBORÂTĂ ÎN ROMÂNIA

România a doborât, în premieră, o dronă care a pătruns în spațiul său aerian. Aparatul a fost interceptat de un avion de luptă F-16 și distrus deasupra județului Buzău, unde s-a prăbușit pe un câmp.

Nicușor DAN, PREȘEDINTELE ROMÂNIEI: „Important este faptul ca zona nu era locuita, motivul pt care au puitut sa traga de sus in jos”.