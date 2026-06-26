„Un eșec al guvernării”, așa a caracterizat președinta Maia Sandu scandalul de la MoldATSA, invitată la emisiunea „În Profunzime”. Șefa statului a vorbit și despre verișoara sa, care a încasat sume uriașe ca angajată a companiei.

POLIȚISTUL MIHAIL CHIRIAC, ULTIMUL DRUM

Mihail Chiriac, cel de-al doilea polițist decedat la datorie în urma tragicului accident de la Sîngerei, a fost condus astăzi pe ultimul drum în sunet de fanfară. Zeci de colegi în uniformă au venit să-și ia rămas bun.

VALUL DE CĂLDURĂ VINE SPRE MOLDOVA

Moldova se pregătește pentru coduri galbene, portocalii și roșii care vor incinge întreaga țară. Valul de căldură care a ucis peste 200 de persoane vulnerabile în Spania ajunge și la noi.