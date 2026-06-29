Canicula se intensifică. Astăzi este în vigoare Codul portocaliu, iar de mâine întreaga țară intră sub Cod roșu.

RADU MARIAN DEMISIONEAZĂ

Deputatul PAS Radu Marian demisionează din funcția de președinte al Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, pe fondul scandalului de la MoldATSA și spune că își asumă responsabilitatea recomandarea unei persoane, fără să fi știut despre neregulile din întreprindere.

REFORMA CONCEDIILOR, CONTESTATĂ.

Sindicatele contestă reforma concediilor de odihnă și cer modificarea proiectului. În loc de 22 de zile lucrătoare, acestea propun un concediu anual de 24 de zile.