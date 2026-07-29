Primarul Capitalei, Ion Ceban, riscă o amendă de 12.500 de lei și interdicția de a ocupa funcția timp de un an, după ce Poliția i-a întocmit un proces-verbal contravențional pentru presupusa utilizare necorespunzătoare a pașaportului de serviciu într-o deplasare în Italia.
CONTROALE DUPĂ SCANDALUL CATETERELOR
Ministerul Sănătății anunță un control amplu la Agenția Medicamentului după investigația jurnalistică privind presupuse nereguli în evaluarea dispozitivelor medicale și numirea șefei instituției.
MOTORINA TRECE DE 31 DE LEI
De mâine, motorina se scumpește cu aproape un leu, iar benzina cu 8 bani, potrivit noilor tarife afișate de ANRE.