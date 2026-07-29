Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 29.07.2026

Primarul Capitalei, Ion Ceban, riscă o amendă de 12.500 de lei și interdicția de a ocupa funcția timp de un an, după ce Poliția i-a întocmit un proces-verbal contravențional pentru presupusa utilizare necorespunzătoare a pașaportului de serviciu într-o deplasare în Italia.