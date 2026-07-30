Fostul președinte al Băncii de Economii, Grigore Gacikevici, a fost condamnat la 13 ani de închisoare în dosarul creditelor acordate cu încălcarea normelor bancare.

Tatiana Demian
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PRIMA VIZITĂ EXTERNĂ A LUI TOFAN

Premierul Vasile Tofan se află într-o vizită oficială la București, aceasta fiind prima deplasare peste hotare de la preluarea mandatului. 

NOAPTE DE FOC ÎN UCRAINA

Rusia a lansat în timpul nopții un atac masiv asupra Ucrainei, folosind rachete și drone. Cel puțin 13 oameni au murit, iar zeci au fost răniți.

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