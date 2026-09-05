Steve Witkoff și Jared Kushner au ajuns la Moscova pentru discuții privind încheierea războiului din Ucraina. Cei doi emisari ai lui Donald Trump urmează să se întâlnească cu Vladimir Putin, iar duminică sunt așteptați la Kiev.

FURTUNI ÎN TOATĂ ȚARA

Meteorologii au emis cod galben pentru întreg teritoriul țării, fiind prognozate ploi, grindină și vijelii în această seară și la noapte.

BREȘE ÎN SISTEM

La șase luni de la cazul Ludmilei Vartic, tragedia de la Măgdăcești readuce în atenție breșele din sistemul de protecție a victimelor, inclusiv problemele legate de monitorizarea cu brățări electronică, susțin experții.

Vadim VIERU, AVOCAT PROMO-LEX ÎN DREPTURILE OMULUI: „Din prima zi când brățara nu funcționa, victima nu a fost anunțată despre acest lucru, iar ea credea că este în siguranță”.

