După vizita emisarilor lui Donald Trump ieri la Moscova si azi la Kiev, Volodimir Zelenski avertizează că războiul ar putea continua și în această iarnă.

FLORENI SPUNE „NU” AMALGAMĂRII

Locuitorii din Floreni au protestat din nou împotriva amalgamării cu Bubuieci și acuză că unirea localităților se face împotriva voinței lor. Guvernul susține că procesul este voluntar după ce a fost aprobat chiar de consilierii locali.

„- Independență!Satul natal nu se vinde!”

ALEGERI CU MIZĂ PENTRU MERZ

Alegeri cu miză uriașă în Germania. Extrema dreaptă AfD a intrat ca favorită într-un scrutin regional și reprezintă un test important pentru creștin-democrații cancelarului Friedrich Merz.