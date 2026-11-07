Pe fondul criticilor din partea opoziției parlamentare, ministrul Apărării dezminte informațiile privind mobilizarea cetățenilor din diasporă.

Anatolie NOSATÎI, MINISTRUL APĂRĂRII: „Nu există nicio pârghie prin care cineva să fie adus cu forța, de exemplu, din Irlanda, Italia sau alte țări. Nu scrie și nici nu poate fi îndeplinit.”

SPAȚIUL AERIAN, SURVOLAT ILEGAL

Spațiul aerian al Republicii Moldova a fost încălcat din nou, de această dată de două aparate de zbor de tip aerostat.

ATACURI DE AMBELE PĂRȚI ALE FRONTULUI

Armata rusă a lovit masiv infrastructura energetică a Ucrainei, lăsând mii de oameni fără electricitate, apă și căldură. Și Kievul a atacat mai multe obiective strategice din Rusia.