După mai multe amânări, linia electrică Vulcănești–Chișinău a fost inaugurată în această seară, în prezența comisarei europene Marta Kos și a președintei Maia Sandu.

Marta KOS, COMISARA UE PENTRU EXTINDERE: „Și-a scos mapa din geantă și mi-a arătat-o: «Dragă comisar, avem nevoie – nici nu știam de Vulcănești până acum – de această rețea dintre Vulcănești și Chișinău. Trebuie să ne ajutați».”

ȘEFUL IP FĂLEȘTI, MORT ÎN ACCIDENT

Șeful Inspectoratului de Poliție Fălești și-a pierdut viața într-un accident rutier cumplit. Alături de el, a murit și pasagerul său, un tânăr de 27 de ani.

DOLIU DUPĂ MASACRUL DIN CRACOVIA

Este doliu în Polonia, după masacrul din Cracovia, unde șase oameni au fost împușcați mortal în plină stradă. Înainte de atac, suspectul și-ar fi ucis părinții și sora.