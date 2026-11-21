Rusia a lansat un nou val de atacuri asupra Ucrainei, iar cele mai grave lovituri au vizat orașul Krivoi Rog, unde au murit un copil de șapte ani și o tânără paramedică de 20 de ani, iar alte 58 de persoane au fost rănite.

NICIO ZI FĂRĂ SURVOLĂRI

O nouă dronă a survolat de două ori spațiul aerian al Republicii Moldova, de această dată în sudul țării, în apropiere de Purcari.

SURSA SALMONELLEI, ÎNCĂ NECUNOSCUTĂ

Unul dintre copiii infectați cu Salmonella la grădinița din Ialoveni a fost externat, în timp ce autoritățile continuă investigațiile pentru a identifica sursa contaminării, după ce focarul a afectat 15 persoane, dintre care 11 copii și patru angajați.

Tatiana VRĂJMAȘ, DIRECTORUL GRĂDINIȚEI DIN IALOVENI: „Toți spun că ar fi fost adusă de un matur de afară. De aceea am limitat accesul părinților în instituții, categoric.”

COLETE FĂCUTE SCRUM

Un autocar care transporta colete din Republica Moldova spre Italia a luat foc în mers, pe o autostradă din România, iar o mare parte dintre pachete au fost distruse sau deteriorate.