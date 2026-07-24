Radu Musteață a demisionat din funcția de ministru al Agriculturii, la doar trei zile de la învestire, după controversele privind presupusa sa afiliere la fostul Partid Democrat. Spune că a plecat pentru a păstra încrederea în Guvernul condus de Vasile Tofan.

Igor GROSU, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: „Eu sincer îl cred că nu a făcut parte dintr-un partid sau altul.„

OPOZIȚIA A PROTESTAT LA ANRE

Au fost proteste azi la ANRE. Liderii opoziției parlamentare și zeci de susținători au cerut să nu fie majorat tariful la gaz.

Alexei TARAN, DIRECTOR GENERAL ANRE: „Rolul ANRE nu este ca să oprească o creștere sau o scădere de tarife, atât timp cât ea este argumentată.”

BENZINA ȘI MOTORINA TREC DE 30 DE LEI

Mâine carburanții trec de pragul de 30 de lei litrul. Benzina și motorina se scumpesc din nou, iar ANRE explică majorarea prin creșterea cotațiilor internaționale la petrol.

DRONĂ DOBORÂTĂ ÎN ROMÂNIA

România a doborât, în premieră, o dronă care a pătruns în spațiul său aerian. Aparatul a fost interceptat de un avion de luptă F-16 și distrus deasupra județului Buzău, unde s-a prăbușit pe un câmp.

Nicușor DAN, PREȘEDINTELE ROMÂNIEI: „Important este faptul ca zona nu era locuita, motivul pt care au puitut sa traga de sus în jos”.

