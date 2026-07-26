România a doborât încă o dronă rusească pătrunsă ilegal în spațiul său aerian. Este a treia zi consecutiv când armata de peste Prut doboară drone rusești, iar incidentele repetate au provocat reacții la Chișinău. Maia Sandu declară că securitatea României înseamnă și securitatea Republicii Moldova.

CALM ACUZĂ ABUZURI

Reforma administrativ – teritorială provoacă noi nemulțumiri. Congresul Autorităților Locale face acuzații serioase și spune că termenul-limită de 31 iulie impus pentru amalgamarea voluntară este ilegal, cerând conducerii țării și oganelor de drept să intervină.

VESTUL EUROPEI, SUB TEROAREA FLĂCĂRILOR

Vestul Europei este devastat de incendii de vegetație, iar multe sunt scăpate de sub control. Sute de mii de oameni au fost evacuați din Spania și Franța, iar sute de case au ars.