Republica Moldova intră de astăzi în stare de urgență în sectoarele energetic și hidrologic. Autoritățile anunță un șir de restricții, valabile în următoarele 60 de zile, pentru a preveni eventuale crize de apă sau energie.

SPAȚIUL AERIAN, SURVOLAT ILEGAL DIN NOU

O nouă încălcare a spațiului aerian al Republicii Moldova. Un obiect neidentificat a survolat astăzi regiunea transnistreană, în contextul atacurilor rusești asupra Ucrainei. Numărul incidentelor de acest fel cresc de la o zi la alta.

MESAJ FERM DE LA TRIBUNA ONU

De la tribuna ONU, premierul Vasile Tofan a avertizat că dronele rusești care încalcă spațiul aerian al Moldovei nu trebuie să devină o normalitate și a cerut retragerea necondiționată a trupelor ruse din regiunea transnistreană.

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA: „Dronele rusești ne încalcă în mod repetat spațiul aerian și cad pe teritoriul nostru. Armata rusă continuă să staționeze ilegal și fără consimțământul nostru în regiunea transnistreană a Republicii Moldova. Vom continua să insistăm pe retragerea lor necondiționată.”