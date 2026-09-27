Situație alarmantă pe Nistru. Nivelul apei în lacul Novodnistrovsk a scăzut cu peste zece metri, iar debitul spre Moldova a fost redus. Efectele se văd deja în nordul țării, însă autoritățile spun că, deocamdată nu existp riscul să rămînem fără apă.

FRAGMENTE DE DRONĂ, GĂSITE LA ȘTEFAN VODĂ

Noi fragmente ale unui aparat de zbor fără pilot au fost găsite aseară lângă satul Volintiri, din raionul Ștefan Vodă. Autoritățile fac verificări pentru a stabili originea acestora.

ALERTĂ DE SECURITATE ÎN MAREA BRITANIE

Alertă de securitate în Marea Britanie, lângă o bază militară folosită de forțele americane. Un sat a fost evacuat, după un incident cu explozivi, mai mulți bărbați au fost arestați, iar geniștii verifică mai multe vehicule.

„În primele ore ale dimineții, cel puțin cinci bărbați au fost arestați. În mașini au fost găsiți explozibili. În acest moment nu putem intra efectiv în sat.”