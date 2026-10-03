Pentru prima dată de la începutul războiului din Ucraina, cinci aparate de zbor au pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova într-un interval de doar 15 minute. Trei rachete și două drone au explodat în patru raioane, fără a provoca victime.

ACCIDENT PE CALE FERATĂ

Un automobil a fost lovit de tren la o trecere peste calea ferată, în apropiere de Floreni, Anenii Noi. Șoferul nu s-ar fi asigurat înainte de traversare, iar în urma impactului nimeni nu a fost rănit.

O A DOUA ALERTĂ LA AEROPORT

Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău a fost din nou în alertă, la doar o zi după o amenințare cu bombă. Verificările nu au confirmat alerta, însă trei curse au fost afectate.

RECORD MONDIAL

Chișinăul a intrat azi în Cartea Recordurilor Guinness. Aproape 500 de oameni au format în Piața Marii Adunări Naționale cea mai mare viță-de-vie umană din lume, de Ziua Națională a Vinului.