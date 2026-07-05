Trei persoane, dintre care doi polițiști, au fost rănite după ce un autocar din Republica Moldova, care transporta 70 de cetățeni moldoveni spre Bulgaria , a lovit o mașină de poliție în județul Constanța.

CARAMBOL PROVOCAT DE UN ȘOFER DE 19 ANI

Carambol pe o strada din capitală, după ce un șofer de 19 ani a pierdut controlul volanului și a intrat în plin într-o parcare.

SUMMIT NATO IMPORTANT PESTE DOUĂ ZILE

Ucraina a fost din nou ținta atacurilor rusești, în timp ce războiul se află pe agenda Summitului NATO de la Ankara. Liderii statelor membre discută despre continuarea sprijinului pentru Kiev și consolidarea apărării Alianței.

Marta PROCHWICZ, EXPERT, CONSILIUL PENTRU RELAȚII EXTERNE: „Ceea ce pot face în continuare europenii este să se concentreze asupra propriei securități.”