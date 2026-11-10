O femeie de 30 de ani a murit la spital iar un tînăr de 21 este la terapie intensivă după ce au fost loviți în această seară pe o trecere de pietoni de pe bulevardul Grigore Vieru. Șoferul a abandonat mașina și a fugit.

RUSIA, ACTIVĂ ÎNAINTE DE ALEGERI

Cu cinci zile înaintea alegerilor din Autonomia Găgăuză, SIS avertizează că Rusia își intensifică acțiunile în Republica Moldova.

DOLARI ASCUNȘI SUB HAINE

Șase moldoveni au fost reținuți în Bulgaria, după ce ar fi încercat să transporte în Turcia aproape 1,2 milioane de dolari nedeclarați, ascunși în centuri purtate sub haine.

PACEA, ÎNCĂ DEPARTE

Primele negocieri de pace dintre Ucraina, Rusia și SUA din ultimele nouă luni s-au încheiat fără un acord concret, deși ar exista semne de deschidere în privința teritoriilor disputate, iar discuțiile vor continua mâine.