Sute de persoane au rămas fără vacanțe, după ce administratoarea unei agenții de turism nu le-ar fi oferit serviciile plătite. Femeia e arestată iar Asociația Națională a Agenților Economici de Turism vine cu un set de recomandări pentru ca oamenii să nu fie păcăliți.

ARESTAȚI DUPĂ PERCHEZIȚIILE LA MOLDATSA

Cele trei persoane reținute în urma perchezițiilor de la MoldATSA au fost plasate în arest. Două în penitenciar, iar cealaltă la domiciliu.

A DOUA DRONĂ DOBORÂTĂ ÎN ROMÂNIA

România a doborât a doua dronă care a pătruns în spațiul său aerian, în doar 24 de ore. Aparatul a fost interceptat de același avion de luptă F-16.