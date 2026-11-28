Victoria Belous este candidatul PAS pentru funcția de primar al Capitalei la alegerile din 2027 și a fost aleasă președinte al organizației teritoriale Chișinău a partidului.

SEMAFOARE ȘI HAOS

Cele 7 semafoare din zona nodului rutier Ismail, conectate pentru a fluidiza traficul în zonă, au provocat mai mult haos în prima zi de funcționare, când șoferii au stat zeci de minute în ambuteiaje.

DRUMURI TRANSFORMATE ÎN PATINOAR

Ninsoarea și poleiul au provocat mai multe accidente, inclusiv răsturnarea unui automobil și deraparea unei ambulanțe, iar șoferii sunt avertizați să circule cu prudență.

NOI ATACURI, NOI VICTIME

Cel puțin șapte oameni au fost uciși și alți șapte răniți în urma unui atac rusesc asupra unei întreprinderi din regiunea Cernigov, iar bombardamentele au provocat victime și pagube în mai multe alte regiuni ale Ucrainei.