Canicula se intensifică. De mâine întreaga țară intră sub Cod roșu e caniculă cu 41 de garde la umbră. Oamenii caută orice sursă de răcoare pentru a face față temperaturilor ridicate.
ROMÂNIA FIERBE LA PESTE 40 DE GRADE
România se află sub o cupolă de foc. Temperaturile depășesc 40 de grade, este cod roșu de caniculă în 35 de județe și în București, iar căldura extremă a făcut deja victime.
ANCHETĂ DUPĂ ÎMPUȘCAREA DEȚINUTULUI
Procurorii investighează cazul deținutului împușcat mortal în curtea Judecătoriei Strășeni, în timpul unei tentative de evadare.
REFORMA CONCEDIILOR, CONTESTATĂ
Sindicatele contestă reforma concediilor de odihnă și cer modificarea proiectului. În loc de 22 de zile lucrătoare, acestea propun un concediu anual de 24 de zile.