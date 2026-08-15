Ucraina a lansat unul dintre cele mai ample atacuri asupra teritoriului rus, lovind obiective militare și industriale aflate la sute de kilometri de graniță.

MOLDOVA, URMĂTOAREA ȚINTĂ A KREMLINULUI?

Moldova ar putea fi următoarea țintă strategică a Kremlinului după Ucraina, potrivit unei investigații The New York Times. Moscova ar urmări preluarea controlului asupra țării și folosirea ei ca bază pentru operațiuni împotriva Ucrainei și Occidentului.

FETIȚA, ADUSĂ ACASĂ

Fetița de 7 ani, singura supraviețuitoare a accidentului tragic din Grecia, în care și-au pierdut viața părinții și sora sa, a fost adusă în Republica Moldova și internată la Institutul Mamei și Copilului.