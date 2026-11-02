Începînd de azi cetățenii se pot înscrie pentru a primi compensații la energie în sezonul rece, valoarea maximă a ajutorului fiind de o de lei.

IBAN-UL NU PUNE BANII ÎN PERICOL

BNM avertizează că simpla cunoaștere a codului IBAN nu permite accesul la banii din conturile bancare și dezminte informațiile false apărute după atacul cibernetic asupra sistemelor guvernamentale.

PRIMII BANI DIN TAXA PE COLETE

Moldovenii au început să achite TVA pentru coletele comandate din străinătate. În prima zi, statul a încasat peste 500 de mii de lei.

ATACURI RECIPROCE

Rusia a atacat masiv Ucraina cu aproape 200 de drone, provocând victime și pagube. În replică, Kievul a lovit din nou infrastructura petrolieră rusă.