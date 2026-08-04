În această seară am putea rămâne fără curent deorece Republica Moldova are un deficit de energie electrică, iar autoritățile ne îndeamnă să reducem consumul pentru a evita eventuale deconectări.

APA SE SCUMPEȘTE ÎN CHIȘINĂU

Locuitorii capitalei vor achita cu doi lei mai mult pentru apă și canalizare Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat azi noile tarife.

COD PORTOCALIU DE CANICULĂ

Meteorologii au emis Cod portocaliu de caniculă pentru centrul și sudul țării, unde temperaturile vor ajunge până la 38 de grade.

ACCIDENT MORTAL LA ORHEI

Două persoane au murit, iar alte trei au fost rănite după ce un automobil s-a ciocnit frontal cu un autocar de pe cursa Bulgaria–Bălți. Accidentul s-a produs noaptea trecută, în raionul Orhei.