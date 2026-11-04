Lovitură dură pentru Donald Trump: democrații au preluat controlul ambelor camere ale Congresului american, iar rezultatul i-ar putea îngreuna președintelui atât agenda internă, cât și deciziile privind războiul din Ucraina.

EFECTE PENTRU MOLDOVA

Victoria democraților în Congresul american ar putea aduce un sprijin mai consistent pentru Ucraina, cu efecte și asupra securității Republicii Moldova. Experții avertizează însă că schimbările la Washington nu vor fi imediate.

AUDIT DUPĂ ATAC

Comisia pentru securitate națională, apărare și ordine publică anunță că atacul cibernetic asupra sistemelor de stat ar fi fost lansat de pe adrese IP din șase țări, inclusiv din UE. Două audituri vor stabili cine se află în spatele acestuia.

NEGOCIERI PÂNĂ ÎN 2028

Comisia Europeană estimează că Republica Moldova ar putea încheia negocierile de aderare în 2028, dacă menține ritmul reformelor, se arată în raportul de extindere al UE.