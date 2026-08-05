Republica Moldova se confruntă și în această seară cu un deficit de energie electrică. Autoritățile îi îndeamnă pe cetățeni să reducă consumul, avertizând că doar astfel poate fi redus riscul unor eventuale deconectări.

MOLDOVA A CUMPĂRAT ENERGIE MAI SCUMPĂ

Aseară țara noastră nu a reușit să acopere deficitul de electricitate și a fost nevoită să cumpere energie de pe bursă la prețuri de două până la trei ori mai mari.

APEL LA ECONOMISIREA APEI

Chișinăul nu riscă, deocamdată, să rămână fără apă, însă ministrul Mediului cere reducerea consumului, după o vizită la lacul de acumulare Novodnestrovsk.

NOAPTE DE FOC LA KIEV

Cel puțin 21 de oameni au murit, iar alți 44 au fost răniți în urma unui atac masiv cu rachete și drone lansat de Rusia asupra Kievului și regiunii din jur.