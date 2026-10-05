Un polițist de frontieră a fost rănit după ce un proiectil a explodat lângă punctul de trecere Palanca, avariind un autocar cu pasageri și o cabină de control, iar explozia a fost auzită și de localnicii din localitate. 

Tatiana Demian
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BANI DE LA UE 

UE deblochează 157 de milioane de euro pentru Moldova, anunțul fiind făcut la cea de-a 10-a reuniune a Consiliului de Asociere Moldova–UE, unde s-a discutat și despre deschiderea tuturor clusterelor de negocieri până la sfârșitul anului. 

PRUTUL ȘI NISTRUL SCAD

Nivelul apei continuă să scadă atΓt εn Prut, cΓt și εn Nistru. ╬n timp ce Prutul pune εn pericol alimentarea cu apă a 11 localități din sud-vestul țării, pe Nistru nivelul rămΓne critic εn mai multe zone.

ATACURI ÎN UCRAINA

Un atac rusesc cu drone a ucis o persoană și a rănit alte opt la Harkov, iar în regiunea Odesa au izbucnit incendii de amploare după atacuri asupra infrastructurii industriale și portuare.

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