Un polițist de frontieră a fost rănit după ce un proiectil a explodat lângă punctul de trecere Palanca, avariind un autocar cu pasageri și o cabină de control, iar explozia a fost auzită și de localnicii din localitate.

BANI DE LA UE

UE deblochează 157 de milioane de euro pentru Moldova, anunțul fiind făcut la cea de-a 10-a reuniune a Consiliului de Asociere Moldova–UE, unde s-a discutat și despre deschiderea tuturor clusterelor de negocieri până la sfârșitul anului.

PRUTUL ȘI NISTRUL SCAD

Nivelul apei continuă să scadă atΓt εn Prut, cΓt și εn Nistru. ╬n timp ce Prutul pune εn pericol alimentarea cu apă a 11 localități din sud-vestul țării, pe Nistru nivelul rămΓne critic εn mai multe zone.

ATACURI ÎN UCRAINA

Un atac rusesc cu drone a ucis o persoană și a rănit alte opt la Harkov, iar în regiunea Odesa au izbucnit incendii de amploare după atacuri asupra infrastructurii industriale și portuare.