Premierul Vasile Tofan și-a prezentat bilanțul primelor 100 de zile de guvernare, în timp ce deputații opoziției au protestat și au cerut să-i adreseze întrebări.

RESTRICȚII PENTRU KRASNOSELSKI

Liderul separatist Vadim Krasnoselski va primi interdicție de a părăsi Republica Moldova timp de cinci ani, după ce a fost decorat de Vladimir Putin la Moscova. Premierul susține că acesta ar putea rămâne în Rusia.



DRONĂ, DESCOPERITĂ LA REZINA

O dronă de tip „Gerbera”, folosită de regulă pentru recunoaștere, a fost descoperită într-o pădure din apropierea satului Gordinești, raionul Rezina.

ALERTE CU BOMBĂ ÎN AVIOANE

Peste 25 de zboruri europene au fost vizate de alerte cu bombă, inclusiv o cursă Wizz Air care a aterizat de urgență la București.