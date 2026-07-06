PAS anunță că va prezenta în această săptămână candidatul pentru funcția de prim-ministru, iar președintele Maia Sandu va începe consultările cu partidele parlamentare.

UE AȘTEAPTĂ UN NOU GUVERN

Comisia Europeană transmite că demisia premierului Alexandru Munteanu nu va afecta parcursul european al Republicii Moldova și își exprimă încrederea că noul Guvern va fi învestit în scurt timp.

RISCURI LA INTRAREA ÎN RUSIA

Ministerul de Externe avertizează că tot mai mulți moldoveni sunt supuși unor controale extinse la intrarea în Federația Rusă și semnalează cazuri de presiuni pentru înrolarea în armata rusă.

RUSIA LOVEȘTE DIN NOU KIEVUL

Rusia a lansat un nou atac masiv asupra Kievului. Cel puțin 15 persoane au murit, iar alte 46 au fost rănite, după ce capitala Ucrainei a fost lovită în mai multe valuri de rachete și drone