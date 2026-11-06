Datele personale a peste 450 de mii de cetățeni au fost furate în urma atacului cibernetic din octombrie, a anunțat Maia Sandu după ședința Consiliului Național de Securitate, precizând că autoritățile responsabile au avut probleme de comunicare și coordonare.

ACCIDENT MORTAL CU AUTOBUZ

Un bărbăt de aproximativ 40 de ani a murit după ce a fost lovit de un autobuz de rută pe Calea Orheiului din Chișinău, iar autoritățile au inițiat o anchetă de serviciu.

NOPȚI CU MINUS 5 GRADE

Urmează nopți geroase, cu temperaturi de până la minus 5 grade , iar meteorologii anunță și rafale puternice de vânt.

ACORD PENTRU TOATĂ EUROPA

Donald Trump anunță că Statele Unite ar putea ajunge la un acord major cu Rusia, care să vizeze nu doar încheierea războiului din Ucraina, ci și securitatea întregii Europe.