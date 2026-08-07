În următoarea perioadă ne-am putea confrunta cu întreruperi de energie și tarife mai mari la lumină, dacă populația nu va reduce consumul de electricitate, avertizează președintele Maia Sandu.

PAGUBE ÎN URMA FURTUNILOR

Furtunile de aseară au lăsat în urmă pagube în mai multe raioane ale țării, iar meteorologii au emis un nou Cod Galben de instabilitate atmosferică, valabil pînă mâine dimineață.

AREST ÎN DOSARUL AIPA

Șeful de Direcție din cadrul AIPA cercetat într-un dosar de trafic de influență a fost plasat în arest pentru 30 de zile în penitenciar.

DOSARUL MITEI SE EXTINDE

Încă o persoană a fost reținută în dosarul mitei de 400 de mii de dolari, în care sunt vizați un procuror și patru polițiști, fiind suspectată că ar fi transferat 60 de mii de dolari pentru mituirea unor funcționari.