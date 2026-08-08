Astăzi au fost afișzate rezultatele primei etape de admitere la universități, iar cei viitorii studenți aui făcut cozi în fața insitituțiilor pentru depune actele în original.

Stela MOROZAN, MAMA: „Avem emoții enorme, nu am dormit toată noaptea. Tot verificând telefonul și site-ul, vă dați seama în ce stare mă aflu, dar rezultatul este pozitiv.”

MOLDOVEAN MORT PE UN ȘANTIER ÎN ITALIA

Un moldovean de 35 de ani a murit pe un șantier din Padova, la doar o zi după ce a ajuns în Italia pentru a munci, iar ambulanța ar fi fost chemată abia după aproximativ două ore și jumătate.

SUA ÎNĂSPRESC SANCȚIUNILE ÎMPOTRIVA RUSIEI

Senatul SUA a aprobat unul dintre cele mai dure pachete de sancțiuni împotriva Rusiei de la începutul invaziei în Ucraina, inclusiv măsuri împotriva statelor care continuă să cumpere petrol și gaze rusești.

Richard BLUMENTHAL, SENATOR AMERICAN: „Astăzi îi transmitem lui Vladimir Putin un mesaj: nu vei câștiga acest război. A venit timpul să te așezi la masa negocierilor pentru pace.(..)