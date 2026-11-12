Guvernul a aprobat reforma salarizării în sectorul bugetar, care prevede o creștere medie a salariilor de aproape 16 la sută pentru circa 172 de mii de bugetari.

PIETON LOVIT PE ZEBRĂ

O femeie de 36 de ani a fost lovită de o mașină pe o trecere de pietoni de pe strada Ion Creangă, la doar o zi după accidentul fatal de pe bulevardul Grigore Vieru.

CEAȚĂ ȘI VÂNT, DAR CALD AFARĂ

Republica Moldova este sub cod galben de ceață, iar de mâine intră în vigoare o avertizare de vânt. În schimb, temperaturile vor ajunge până la 20 de grade Celsius, înainte de o răcire accentuată în weekend.

EUROPA, REUNITĂ LA DUBLIN

Aproximativ 50 de lideri europeni s-au reunit la Dublin la pentru a discuta despre securitatea continentului și războiul din Ucraina, iar Maia Sandu a pledat pentru accelerarea aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană.